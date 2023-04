Sdraiati sulla Casilina per il planking challenge: la folle sfida di 4 ragazzini finisce sui Social (video)

Lo chiamano planking challenge, è l’ultima sfida folle social: alcuni adolescenti, stesi sull’asfalto di notte lungo la trafficata strada regionale Casilina, hanno deciso di scattare selfie e girare video, mettendo la loro vita in pericolo.

Teatro della folle sfida, Piedimonte San Germano, comune in provincia di Frosinone. Fortunatamente, i giovanissimi hanno evitato il peggio grazie alle tempestive segnalazioni di alcuni automobilisti in transito. Il planking challenge, diventata ormai una moda folle tra i giovani, rischia di causare incidenti dalle conseguenze fatali.

A lanciare l’allarme è stato il dipendente di un hotel che si trova a ridosso della Casilina. In un post su Facebook ha raccontato che alcuni clienti sono entrati alla reception e gli hanno segnalato di avere visto i giovani sdraiati sull’asfalto. Si è affacciato e li ha visti, urlando loro di togliersi perché era pericoloso ed avrebbe chiamato i carabinieri. In risposta ha ricevuto degli insulti. L’impiegato dell’hotel ha chiesto la condivisione del suo post per richiamare l’attenzione degli automobilisti e per cercare quantomeno di far sapere la cosa ai genitori che in quel momento avevano i figli in giro. Ne ha visti 4 o 5, tutti di età tra i 13 ed i 14 anni, italiani. Anche altri automobilisti hanno confermato di averli visti ma nessuno ha allertato i carabinieri, come confermato dal comando provinciale di Frosinone.

L’appello del sindaco del comune ciociaro

«Mi sento di lanciare un appello non solo alle famiglie – ha scritto su Fb il sindaco di Piedimonte San Germano – ma a tutti coloro che utilizzano # socialnetwork : chiunque venga a conoscenza di questi gesti deve immediatamente denunciare alle autorità competenti poiché la semplice condivisione sui social rischia di ottenere l’effetto opposto».

Che cos’è il planking challenge