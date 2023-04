Schlein invita alla “Frattocchie 3.0”: lezione di Lady Soumahoro. Il web si scatena sulla “svolta armocromista”

Un programma che è tutto un programma: “Scuola di formazione politica “Frattocchie 3.0”. La “svolta armocromista” di Elly Schlein non è stata ben digerita e nelle chat dei parlamentari del Pd si è ancora increduli: ma veramente la segretaria ha rilasciato la prima intervista dopo l’elezione a segretaria dem a Vogue ? Per parlare della sua consulente di armocromia e di scelta di abiti? Pensare che persino La Stampa di Massimo Giannini parla addirittura del “primo passo falso della nuova segretaria del Pd”. Sul Fatto la sintesi politica di Massimo Cacciari è fulminante. “Ridiamoci sopra, abbia pietà di me”. L’ironia è infatti la linfa che ha guidato la mano agli autori buontemponi di un falso ma geniale manifesto, che gira sui social e che riprendiamo. Gusto della beffa, irrisione, comicità corrosiva, sottolineatura di una sinistra al caviale. Questo manifesto satirico sul Pd invita gli iscritti alla “Scuola di formazione politica “Frattocchie 3.0”. Il programma è tutto da ridere e si inerisce in pieno nella svolta élitaria di un partito che parla di personal shopper e di “trence sartoriali” più che di precariato.

Il Pd chiama alla Frattocchie 3.0: l’ironia corrosiva impazza in rete sulla Schlein

Complimenti agli ironici ideatori della burla che tanto burla non è. Ecco il programma ricco di appuntamenti fondamentali per un Pd primo partito d’opposizione. Primo giorno: “Il diritto all’eleganza per gli stagionali di Borgo Sabotino”. Relatrice: Lady Soumahoro”. Ora tutto torna. Fondamentale il secondo giorno di scuola politica : “Il fenomeno dell’infeltrimento. Differenze tra lana merino e chemire”. Relatore: Fausto Bertinotti. Un esperto del ramo. Terzo giorno impegnativo: “Antifascismo ai Parioli. Analisi e prospettive”. Relatori Carlo Calenda e Concita De Gregorio. Quarto giorno: “Impariamo a cazzare la randa”. Neanche a dirlo, D’Alema docet. La lezione è tutta sua.

La lezione di Elly Schlein: da Engels ai Ferragnez

Il quinto giorno sale in cattedra la Elly in persona: “Armocromia. Le sorti progressive da Friedrich Engels ai Ferragnez”. La Schlein terrà un lectio magistralis imperdibile. A questo punto la cinque-giorni chiuderà i battenti. Tutti insieme per un aperitivo. Stavolta non a casa di Claudio Baglioni, ha già dat, ma a casa del regista Gabriele Muccino. Che dire? La Schlein di lotta e di tartina, la svolta “Vogue e martello” è alle porte. Armocromisti di tutto il mondo unitevi e andate alla scuola di Frattocchie. E’ uno scherzo, il web si diverte, ma ridendo e scherzando…