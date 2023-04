Roma, va a caccia di Gratta e Vinci: un 40enne rapina due tabaccherie in poche ore

Alla caccia di Gratta e Vinci. I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne con l’accusa di rapina. Gli accertamenti degli investigatori di Porta Maggiore hanno preso il via dopo due rapine effettuate nello stesso giorno, a distanza di poche ore ai danni di altrettante tabaccherie. E hanno portato all’individuazione del responsabile in breve tempo.

Due rapine alle tabaccherie per i Gratta e Vinci

L’uomo, un 40enne di Latina, in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantanee Gratta e Vinci. Il valore commerciale era di 1.800 euro in un caso e 1.000 nell’altro. Inoltre 300 euro in contanti dal primo e 500 euro dal secondo.

Altre due rapine, una anche alla parafarmacia

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi e di zona, i poliziotti hanno capito che l’uomo era lo stesso che aveva rapinato anche una parafarmacia, colpo che gli aveva fruttato un bottino di 460 euro. Poi aveva rapinato un’altra tabaccheria dalla quale era riuscito a rubare altri Gratta e Vinci per un valore commerciale pari a 10.000 euro. In entrambi i casi aveva minacciato i titolari con un coltello.