Reggio Emilia: minaccia una donna con un coltello di 19 centimetri per una manovra sbagliata

Tutto ha avuto inizio da un botta e risposta per una manovra sbagliata. Un 60enne, durante il litigio, ha estratto un coltello della lunghezza di 19 centimetri per minacciare una donna di 30 anni. Per questi motivi – con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi – i carabinieri hanno denunciato l’uomo alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Reggio Emilia, la vittima chiama i carabinieri

Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle forze dell’ordine la 30enne, quando ha visto il coltello, in preda al terrore ha chiamato il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Gli uomini in divisa hanno rintracciato e identificato il 60enne constatando che possedeva effettivamente – e in maniera illecita – un coltello della lunghezza di 19 centimetri.

Il 60enne portato subito in caserma

Appurati i fatti i Carabinieri hanno accompagnato l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Contestualmente i militari hanno sequestrato il coltello illecitamente detenuto.