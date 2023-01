Furto e violenza in un supermercato di Reggio Emilia: gomitate allo sterno del responsabile

Ha usato violenza per fare un “colpo” al supermercato. I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un 36enne. L’accusa è tentata rapina impropria. I militari hanno recuperato la refurtiva e hanno sequestrato la borsa schermata, nonché gli attrezzi da scasso. L’uomo aveva occultato all’interno di una borsa schermata con l’alluminio punte di parmigiano reggiano,

Gomitate al responsabile del supermercato

Il responsabile del supermercato – allertato dall’allarme dell’antitaccheggio – ha fermato all’uscita il 36enne. E lui, per assicurarsi la fuga, ha usato violenza sferrandogli una violenta gomitata allo sterno. È stato però fermato e quindi preso in consegna da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia che era stata avvisata.

Tenaglia e tronchesina

I carabinieri, oltre a recuperare la refurtiva, hanno trovato l’uomo in possesso anche di tre paia di cuffie wireless e una cuffia stereo, di probabile provenienza furtiva presso un altro negozio in corso di individuazione. Inoltre il 36enne aveva attrezzi da scasso idonei a staccare l’antitaccheggio, ossia una tenaglia e una tronchesina. Per questi motivi i militari l’hanno arrestato.