Repubblica e La Stampa la sparano su un vertice Mattarella-Draghi. Il Colle le sbertuccia

Nuova figura barbina per Repubblica e La Stampa che sono riuscite non solo a farsi smentire, ma anche a farsi un tantino canzonare dal Quirinale. Entrambe le testate hanno proposto un retroscena su presunti incontri di Sergio Mattarella con Mario Draghi e Paolo Gentiloni sul tema del Pnrr, che si sarebbero tenuti alla vigilia dell’incontro ufficiale che il presidente della Repubblica ha avuto con il premier Giorgia Meloni. Ricostruzione che il Colle ha definito “decisamente fantasiosa”, chiarendo di averla accolta con “un divertito stupore”.

Il Quirinale: “Divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa”

“Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi. Non è vero che il Presidente Mattarella abbia parlato con Mario Draghi di Pnrr, né che lo abbia incontrato ventiquattr’ore prima della colazione con il presidente del Consiglio né tantomeno in giorni realmente precedenti. Né che vi sia stato, nello stesso arco di tempo, un analogo incontro con il Commissario Ue Paolo Gentiloni”, si legge nella nota del Quirinale, che aggiunge: “Sarebbe fortemente auspicabile che, sulle iniziative del Presidente della Repubblica e sul loro significato, si facesse riferimento a quanto il Quirinale, con piena trasparenza, comunica”.

La sparata di Repubblica e La Stampa sul presunto incontro tra Mattarella e Draghi

“Mattarella-Draghi, vertice sul Pnrr”, è il titolo d’apertura della prima pagina de La Stampa. “Corsa contro il tempo”, si legge invece su Repubblica, sempre in prima pagina ma di taglio, dove un sommario riferisce che “Mattarella ha ricevuto Draghi prima dell’incontro con Meloni”. In particolare il pezzo della Stampa è un racconto al cardiopalmo sulle “tensioni sul Pnrr”, sui “dubbi di Bruxelles”, sul sentimento di “assedio” che vive il governo, sui tentativi di soccorso di Gentiloni e su quell’incontro di Matterella con Draghi “per evitare che in un momento di difficoltà per l’esecutivo possano riaffacciarsi ipotesi di governi alternativi”. Una prosa degna di un thriller, dietro la quale però, come ha fatto sapere il Colle, si nasconde in realtà un racconto di fantapolitica.