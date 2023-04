Reddito di cittadinanza, Urso: “Disincentivarlo per far capire ai giovani che hanno un futuro”

Vogliamo “disincentivare il Reddito di cittadinanza per far capire ai 3 milioni di giovani, che non lavorano e non studiano, che invece hanno un futuro. Dobbiamo fare una rivoluzione culturale per far capire quanto sia importante anche il lavoro manuale”, soprattutto nel Made in Italy. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’inaugurazione dei percorsi di orientamento e formazione di “Distretto Italia”.

