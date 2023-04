Protezione speciale, la sinistra fa cagnara al Senato. Gasparri: “Noi facciamo le leggi, voi propaganda”

Si accende la discussione in Senato sul tema della protezione speciale ai migranti. La maggioranza ha chiesto di modificare il proprio emendamento sui permessi speciali e ha chiesto pertanto una sospensine dei lavori. Ne ha approfittato la sinistra per fare cagnara: il governo fa dietrofront. “Marchia indietro”. “Aula sotto schiaffo”. “Maggioranza nel caos”, strilla il capogruppo Pd Boccia. Il solito can-can. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo.

Protezione speciale, Gasparri alla sinistra: “Si riscrive unua riga, la sostanza resta”

Sul tema a difendere le posizioni della maggioranza interviene il senatore Maurizio Gasparri, che rivendica le ragioni della politica. “Altri fanno propaganda, mentre noi facciamo leggi, su mandato dagli italiani”. “Qui c’è dibattito politico – dice il vicepresidente del Senato -. Abbiamo presentato un emendamento di tutta la maggioranza che è di sintesi e soluzione, con cui cambiano le regole di protezione speciale”. Ed entra nel merito: “Non si potranno addurre le condizioni psico-fisiche per le avere la protezione speciale- spiega l’azzurro – . Noi abbiamo il diritto di scrivere norme diverse. Non viene completamente abolita” la protezione speciale. “Viene rivista in senso restrittivo”.

Protezione speciale, Gasparri: Abbiamo il diritto di scrivere norme diverse

“Su un punto, l’1.1 abbiamo preso atto del dibattito in coro. Non dovete accusare di fare confusioni, noi facciamo leggi”, dice Gasparri. “Si riscrive una riga, per noi non è problema”, ha concluso. Intanto è stato approvato un emendamento del governo. Ok alla Croce Rossa a Lampedusa. “In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, è attivata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa; al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti”. E’ quanto si legge nel provvedimento appena approvato dall’Aula.