Olanda, treno deraglia nella notte tra L’Aia e Amsterdam: un morto e almeno 30 feriti

Un morto e almeno 30 persone ferite: è questo il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi occidentali. Lo scrive la Cnn, citando i servizi di emergenza locali, che affermano che l’incidente notturno è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.25 ora locale, dopo che il convoglio che trasportava tra le 50 e le 60 persone, ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Sembra si trattasse di una gru ferroviaria che si trovava poco prima della stazione di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam, nei Paesi Bassi. In un primo memento le informazioni precedenti affermavano che era stata una collisione con un treno merci la causa dell’incidente. Sul posto stanno operando senza sosta soccorritori e medici, che stanno apportando le prime operazioni di salvataggio e cure ai feriti.

Olanda, deraglia un treno: un morto e almeno 30 feriti

Stando a quanto riferito dai servizi di emergenza, molti dei feriti purtroppo sarebbero in gravi condizioni. Dopo l’impatto e lo schianto, come riferiscono anche i media locali, infatti, il treno passeggeri è deragliato per buona parte e alcune carrozze avrebbero preso fuoco. Secondo quanto emerge dalla prime indiscrezioni che arrivano dal luogo dell’incidente, gli addetti ai lavori avrebbero emesso un “codice 50”: che tradotto in termini di operatività significa che le autorità sanitarie mandate sul posto hanno preso in considerazione la presenza di più di 50 feriti.

I primi soccorsi: 19 feriti trasportati in ospedale e 11 ospitate nelle case dei residenti locali

Schemi d’intervento a parte, quel che emerge al momento è che almeno 11 delle persone coinvolte e soccorse, sono al momento ospitate nelle case dei residenti locali: nelle vicine fattorie e abitazioni. Mentre altre 19 sono state portate in ospedale. Il sito del Tgcom24, tra gli altri, dando la notizia del drammatico incidente afferma che, «dopo lo scontro, la carrozza anteriore del treno notturno – un Intercity che viaggiava da Leida a L’Aia – è deragliata, finendo in un campo vicino ai binari. Mentre la seconda si è ribaltata su un lato».

Olanda, treno deraglia nella notte: la possibile dinamica dell’incidente

Non solo. L’incidente ha scatenato un incendio di dimensioni che sono rimaste contenute grazie all’intervento dei vigili del fuoco. I quali sono riusciti a contenere le fiamme agendo tempestivamente. Il servizio ferroviario olandese, intanto, in attesa di chiarire le cause dell’incidente, ha disposto i primi provvedimenti sul traffico ferroviario locale, facendo sapere che tutti i treni operanti sulla tratta fra Leida e L’Aia sono stati al momento cancellati. In particolare: le autorità hanno stabilito di interrompere i servizi sulla linea ferroviaria battuta dai treni che vanno da Amsterdam a Bruxelles e Parigi.