Monopattini, Romano La Russa: “Sala rifletta sul referendum di Parigi che ha detto basta”

“Il referendum di Parigi che ha sancito lo stop al noleggio dei monopattini elettrici deve essere uno spunto di riflessione anche per la città di Milano. L’uso sconsiderato dei monopattini, frutto delle scriteriate politiche green di Sala, oltre ad aumentare i profitti delle società di noleggio, ha chiaramente provocato una crescita degli incidenti come dimostrano i dati di Areu e dei Pronto soccorso cittadini”. Lo ha detto Romano La Russa, assessore regionale lombardo alla Sicurezza, commentando l’esito del referendum parigino che vieterà il noleggio di monopattini elettrici in città dal 1° settembre.

“Dal 1° giugno 2020 ad oggi, secondo i dati Areu, a Milano ci sono stati ben 1746 incidenti su monopattino che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. L’allarme – ha sottolineato La Russa – riguarda non soltanto il numero dei sinistri, ma anche le loro conseguenze che comprendono, nella maggior parte dei casi, traumi cranici anche gravi come hanno confermato i dirigenti dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano durante la Giornata della Sicurezza Stradale che si è svolta lo scorso 15 dicembre a Palazzo Lombardia. Un costo anche sociale che andrebbe valutato”.

“Mentre Sala dorme, fortunatamente il governo Meloni si è già attivato. Sembrerebbe imminente, infatti, una modifica al Codice della strada che porterà all’obbligo del casco e della targa per chi usa i monopattini. Regione Lombardia, per quanto le compete – ha aggiunto l’assessore – si è già mossa in questa direzione proponendo per legge l’uso del casco e l’introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa per tutti gli utilizzatori di mezzi di micromobilità elettrica. Ci auguriamo che tali novità siano introdotte al più presto e pongano fine a questa triste sequenza che vede, da giugno 2020, il verificarsi a Milano di oltre un incidente al giorno con monopattino”.

