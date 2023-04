Mistero a Posillipo: cadavere di donna ritrovato in un giardino con un cappuccio sulla testa

Giallo a Posillipo, collina panoramica che domina Napoli e residenza di molte persone benestanti con ville e palazzi a picco sul mare. Proprio nel giardino di una villa affacciata sul mare è stato rinvenuto oggi il cadavere di una donna dalla apparente età di 45-50 anni, nella zona che un tempo ospitava i locali del Circolo delle Poste. Il medico legale e i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava, hanno scoperto che quel corpo appartaneva a una donna, che non aveva con sé alcun documento. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Proseguono le indagini dei Carabinieri.

A Posillipo il cadavere della donna è stato ritrovato da un muratore

A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo e allertare le forze dell’ordine è stato un muratore, che si trovava in uno stabile vicino al luogo del ritrovamento per svolgere alcuni lavori. Poco prima delle 11.30 si sarebbe accorto del cadavere e avrebbe avvisato i carabinieri, giunti sul posto poco dopo la chiamata. I carabinieri della Stazione Napoli Posillipo stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona nella speranza che rivelino ulteriori dettagli sull’accaduto. Non è ancora chiaro se si trattasse di un residente che abitava nella zona o se venisse da altre parti della città o se non fosse proprio di Napoli.