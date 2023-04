Milano, la stupra in ascensore mentre va a prendere il treno. Fermato un marocchino irregolare

Una donna di 35 anni è stata violentata alla stazione centrale di Milano mentre si recava a prendere un treno. Il suo aggressore, uno straniero marocchino irregolare, è stato fermato dopo le indagini condotte dalla Polfer.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino di giovedì. La donna era in partenza per Parigi. La violenza si è consumata in uno degli ascensori della stazione Centrale di Milano. A notarla, sconvolta e in stato confusionale – come racconta il Corriere.it – al piano terra dell’hub ferroviario, è stata una guardia giurata, che inizialmente ha pensato a un’aggressione a scopo di rapina.