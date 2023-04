Migranti, Lampedusa sotto assedio: nella notte altri 102 arrivi, oltre 1000 in 24 ore. Al via i trasferimenti

Lampedusa sotto assedio. Proseguono senza sosta gli sbarchi nella isola complici le buone condizioni meteo. Tra la notte e l’alba sono 102 i migranti giunti sulla più grande delle Pelagie. Erano su tre diverse imbarcazioni e sono stati soccorsi da motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza nelle acque antistanti Lampedusa.

Sbarchi senza sosta a Lampedusa: 1000 arrivi in 24 ore

La situazione è esplosiva. Ieri, sull’isola, con 20 diversi approdi sono arrivati 1.078 migranti. Tra loro anche i 41 soccorsi dal veliero Nadir in zona Sar Maltese. Poco dopo mezzanotte al molo Favaloro la motovedetta delle Fiamme gialle ha sbarcato due gruppi di 28 (tutti uomini e tunisini) e 37 persone (tra cui 9 donne e 2 minori).

Fiamme Gialle e Guardia costiera al lavoro

Erano su due barchini in legno alla deriva intercettati a circa 15 miglia dall’isolotto di Lampione. I militari della Guardia costiera, invece, hanno rintracciato una carretta del mare in ferro di 7 metri con 37 migranti, tutti uomini.

389 trasferimenti sul traghetto di linea

Dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, da giorni al collasso. Ieri sera la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 389 persone imbarcate sul traghetto di linea. Stamani, sempre con la nave di linea, altri 250 si lasceranno alle spalle l’isola. Previsti altri trasferimenti con un pattugliatore della Guardia di finanza e con un volo militare. In serata 380, invece, dovrebbero essere imbarcati sul traghetto.

A Napoli inizia lo sbarco dalla Geo Barents

Intanto al porto di Napoli sono iniziate le operazioni di sbarco dalla Geo Barents. A bordo della nave di Medici senza frontiere, arrivata stamani, ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi lunedì su un barchino in legno in acque internazionali vicino la Libia.