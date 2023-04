Messina, sfregia con l’acido la cugina dell’ex moglie: arrestato l’uomo di 65 anni già noto alla polizia

Credeva che la cugina della sua ex moglie, 66 anni, fosse la responsabile della fine del suo matrimonio. E così la sera di Pasqua, a San Filippo del Mela nel messinese, le ha lanciato sul volto del liquido corrosivo, ferendola gravemente. Adesso per un 65enne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è scattato l’arresto.

Messina, sfregia con l’acido la cugina dell’ex moglie

I carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela ieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di lesioni personali aggravate. Le indagini sono scattate dopo l’aggressione subita da una 66enne. Che la sera di Pasqua è stata sfregiata al volto con del liquido corrosivo gettato da un uomo. Immediatamente soccorsa, la donna è stata condotta al Policlinico per le gravi ferite riportate. Dalle sue dichiarazioni e dai racconti di alcuni testimoni era emersa, spiegano gli investigatori dell’Arma, una “marcata ostilità dell’indagato nei confronti della donna. Alla quale addebitava la rottura della propria relazione con la moglie, cugina della vittima”.

Arrestato l’uomo già noto alla polizia

Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato e sequestrato alcuni indumenti. In particolare delle scarpe con segni evidenti di deterioramento riconducibili a contatto con sostanza corrosiva. Inoltre, dalla visione e dall’analisi dei filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza installato in prossimità del luogo dell’aggressione, è stata accertata la presenza dell’indagato proprio nell’arco temporale in cui la donna è stata ferita.