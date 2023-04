Lollobrigida, contro il nostro vino attacchi sconsiderati: difenderlo è la nostra sfida

Il ministro Francesco Lollobrigida va dritto al punto, e presentando “Italia- Spazio espositivo”, il padiglione al Vinitaly di Verona a cura del ministero, esordisce: «Quest’anno sentivamo in modo particolare l’esigenza della difesa del vino da aggressioni che noi riteniamo sconsiderate. Sia sul piano della salute, che della cultura. Ma in realtà anche sul piano dell’economia»… Parole che riassumono eloquentemente la battaglia che il titolare del dicastero dell’Agricoltura sta conducendo in prima linea, sia sul fronte politico, che su quello socio-culturale. Una sfida, la sua, di levatura internazionale e di rilevanza imprenditoriale.

Vinitaly, Lollobrigida: «Contro il nostro vino attacchi sconsiderati»

Non a caso, nel suo intervento Lollobrigida a stretto giro ha anche aggiunto: «Sapere promuovere le nostre potenzialità è la sfida che ci si è posti al Ministero. Quando ci sono eventi di eccellenza, questi possono fare da traino. E vanno rafforzati, ove possibile, creando sinergia su tutti i piani». Pertanto «con l’Ice – ha sottolineato – cercheremo di mettere le nostre aziende in condizione di venderne di più all’estero».

Sinergie culturali e imprenditoriali

Sempre nello stesso contesto, poi, il ministro ha ricordato l’importanza dell’evento “Bacco Divino”, nel padiglione, con i quadri di Caravaggio e Guido Reni appartenenti alle Gallerie degli Uffizi, ad inaugurare il programma di eventi del Ministero dell’Agricoltura, ribadendo contemporaneamente che a Vinitaly «è confermata la presenza del primo ministro albanese Edi Rama, perché vogliamo rafforzare i rapporti sinergici con Tirana».

Lollobrigida: Meloni premierà studenti per le migliori produzioni vinicole realizzate

Un calendario fitto di eventi, quello del Vinitaly, che lunedì 3 aprile ospiterà – tra i vari appuntamenti in programma – il talk Vino: salute, imprese e turismo. Una tavola rotonda che vedrà la partecipazione del ministro del Mimit Adolfo Urso. Della titolare del Mit Daniela Santanchè. E del ministro della Salute Orazio Schillaci. Mentre al termine del convegno, alle 12, è previsto un incontro a cui parteciperà il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui saranno premiati i ragazzi vincitori del VII Concorso Enologico Istituti Agrari d’Italia 2023. Un’iniziativa organizzata da Crea Viticoltura ed Enologia e Re.N.Is.A. (Rete Nazionale Istituti Agrari), dedicata alle migliori produzioni vinicole realizzate dagli studenti e dalle scuole agrarie di tutta Italia.

Lollobrigida sulla necessità di valorizzare le scuole agrarie

Perché, ha ricordato il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida in occasione dell’inaugurazione dell’OperaWine – l’evento esclusivo che a margine di Vinitaly offre agli operatori specializzati di tutto il mondo la possibilità di conoscere i migliori vini del nostro Paese – «il coinvolgimento delle scuole agrarie è una delle cose che mi ha convinto di più». Aggiungendo in conclusione un proposito importante: quello mirato a rilanciare «la necessità di valorizzare questi istituti. Scuole che hanno una importanza strategica. E che vantano un indice di occupazione elevatissimo».