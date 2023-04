L’appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea scatena gli haters: “Doveva farsi i c…i suoi” (video)

Odiatori social in azione anche sul caso del piccolo Enea, il neonato lasciato dalla mamma presso la “Culla per la vita” della clinica Mangiagalli di Milano. A farne le spese è stato Ezio Greggio, “reo” di aver lanciato un videoappello alla donna affinché ci ripensi. “Torna alla Mangiagalli, ti prometto che non sarai sola“, sono state le parole del conduttore, che nel messaggio di accompagnamento al video si è firmato “Zio Ezio”.

Odiatori in azione contro Ezio Greggio: “Si deve fare i c…i suoi”

Le critiche mosse a Greggio, che ne hanno fatto scattare il nome in tendenza su Twitter, vanno dal molto gettonato “doveva farsi i c…i suoi” all’accusa di aver offeso i genitori adottivi, perché nell’appello, rivolgendosi direttamente alla donna, ha detto che “il tuo bambino merita una mamma vera”, una frase che chiaramente non aveva alcun intento denigratorio verso chi adotta, ma che, come poi chiarito dallo stesso conduttore, faceva riferimento all’amore dimostrato dalla mamma di Enea, pur nella scelta drammatica di abbandonarlo. La donna, infatti, nella “Culla per la vita”, insieme al bimbo, ha lasciato una lettera carica di affetto e apprensione per quel figlio di cui sentiva di non potersi occupare.

L’appello alla mamma di Enea concordato e condiviso con il medico responsabile della “Culla”

Alle critiche Greggio ha risposto con un altro messaggio social, spiegando che “col Prof. Fabio Mosca (il medico responsabile della “Culla”, che a sua volta ha voluto far sapere alla donna che “siamo pronti a starla accanto”, ndr) abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli non solo il bimbo, ma anche una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei”.

La replica di Ezio Greggio alle critiche

“L’appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio – ha quindi sottolineato Greggio – ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino. Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio”.

La conferma dell’appello alla mamma di Enea: “Se vuoi tenere il tuo bimbo, siamo pronti ad aiutarti”

“Ribadisco con forza, affetto e convinzione l’appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso. W Enea”, ha concluso il conduttore.