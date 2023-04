L’allarme della deputata trumpiana: i dem sostengono la sessualizzazione dei bimbi

Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana grande sostenitrice di Donald Trump, ha ricordato, in un’intervista a alla trasmissione 60 Minutes, con un attacco diretto ed esplicito alle politiche liberal dell’amministrazione Biden, che “i democratici, compreso il presidente Joe Biden, sostengono la sessualizzazione dei bambini, la possibilità che abbiano interventi per cambiare sesso”.

“Sessualizzare i bambini è quello che fanno i pedofili”, ha ricordato Marjorie Taylor Greene mettendo in guardia da queste posizioni estreme del Centrosinistra Usa e scatenando un putiferio nell’America del politicamente corretto che promuove pratiche devastanti per l’infanzia in un clima di totale permissivismo sessuale per strizzare l’occhio alle potenti lobby gender.

L’intervista, aveva suscitato polemiche fra i liberal statunitensi anche prima di essere mandata in onda solo per il fatto che lo storico programma di approfondimento americano, considerato dai liberal una specie di riserva del pensiero politicamente corretto, concedesse la parola e il diritto ad esprimere le proprie idee alla deputata della Georgia che sta acquistando un ruolo di primo piano, una notevole notorietà e un ampio seguito ed è in rapida ascesa nella nuova maggioranza repubblicana alla Camera.

Nell’intervista, la giornalista Lesley Stahl ha polemizzato con la parlamentare repubblicana affermando, con aria scandalizzata, che i democratici “non sono pedofili, perché dici una cosa del genere”, chiedendole se ritiene di poter portare avanti la sua azione politica senza offese ed attacchi personali.

Ma, in realtà, Marjorie Taylor Greene non aveva sostenuto che i democratici fossero pedofili ma, piuttosto, che promuovono istanze sulla sessualizzazione dei bambini come fanno i pedofili.

“Chiederei la stessa cosa al campo avversario – è stata la giusta replica di Greene – perché tutto quello che hanno fatto è insultarmi senza sosta da quando sono arrivata, mi hanno dato della razzista, dell’antisemita, cose non vere. Io non sto offendendo nessuno, sto solo dicendo la verità”.