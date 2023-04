La Schlein è “stanca” e va in ferie, scoppia la polemica. “Si vede che non ha mai lavorato”

Fa discutere, su social e in tv, il messaggio di Elly Schlein rilasciato ieri su Instagram da Ely Schlein a margine della presentazione della nuova segreteria dem nel quale la neosegretaria del Pd si è dichiarata stanca e annuncia di voler staccare un po’ la spina. In tanti si chiedono come si possa essere già stanchi dopo appena un mese e mezzo di impegno politico ai massimi livelli. La battuta più cattiva è: “Si vede che non ha mai lavorato…”.

Schlein stanca e in ferie, l’ironia di Tiziana Ferrario

“Sono in partenza anche io, buona Pasqua a tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata. Abbiamo fatto tre campagne elettorali di fila, avendo chiuso il lavoro di costruzione della segreteria mi prenderò anche io qualche giorno per riposarmi. Non mi sono fermata dal 26 febbraio, comincio a risentirne, prendo una pausa per staccare, riposare e tornare a fare tutto il lavoro enorme che ci aspetta”, ha detto in un video, nel quale commentava anche la formazione della sua segreteria.

Su quell’annuncio di “ferie per stanchezza”, sui social s’è scatenata la polemica tra chi la difende e chi invece non apprezza, in questa fase di particolare delicatezza per l’opposizione, un disimpegno così immediato. Tra chi pubblicamente ha criticato la Schlein c’è anche la giornalista Tiziana Ferrario, storica conduttrice del Tg1, che su Twitter ha attaccato la segretaria del Pd. “‘Ora al lavoro!‘ mi sarei aspettata che dicesse la segretaria Schlein dopo settimane di tortuose trattative per nominare i membri della sua segreteria Pd, Invece: ‘ora stacco un po”. Ma da cosa stacca?“, si è chiesta la Ferrario, “il Paese è pieno di problemi e serve un’opposizione forte che non va in vacanza”.

L’ironia anche sui social

E su Twitter: “Che fatica fare il Segretario del PD. Adesso, dopo un mese intenso e faticoso, è il momento del riposo”, scrive uno. “Elly #Schlein è stanca poverina, dice che non si ferma dal 26 febbraio e ha bisogno di staccare un po’. Si vede che non ha mai lavorato”, commenta un altro.