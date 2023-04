La Finanza indaga sui vertici di Roma, Lazio e Salernitana: sospetti sulla compravendita di calciatori

Nuove nubi sul calcio italiano, sul fronte giudiziario. Perquisizioni della Guardia di Finanza si sono svolte oggi negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell’ambito di indagini su operazioni di calciomercato su disposizione di diverse Procure, tra cui Roma e Tivoli: nel mirino delle Fiamme Gialle, la compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

La Finanza indaga sui vertici di Roma, Lazio e Salernitana

Tra gli indagati ci sono Thomas Dan e Ryan Patrick Friedkin, James Pallotta (nella foto) e Mauro Baldissoni, per la As Roma. Al presidente e vicepresidente del Cda, in concorso con Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vengono contestate le false comunicazioni sociali. Nell’atto della procura di Roma si legge che “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il dirigente sportivo Igli Tare sono invece tra gli indagati della procura di Tivoli per operazioni di trasferimento di calciatori avvenute tra Lazio e Salernitana tra il 2017 e il 2021. Gli altri indagati sono Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi delle due società.

Le accuse: false fatturazioni e plusavalenze

Le accuse per i dieci indagati, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e comunicazioni sociali. L’indagine di Tivoli è concentrata sullo scambio di 7 giocatori tra Lazio e Salernitana, quella sul club giallorosso riguarda invece la compravendita di 11 giocatori, tra i quali Spinazzola, Cristante e Kumbulla.

Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ha dichiarato che le indagini in corso che riguardano la «S.S Lazio SpA non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica». Relativamente al club biancoceleste, sotto la lente ci sarebbe l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti», e «false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva».