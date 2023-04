Indagine del Pentagono sulla fuga di notizie social del piano Usa-Nato per aiutare l’Ucraina

La clamorosa fuga di notizie sui Social del piano Usa-Nato per aiutare l’Ucraina a sferrare l’offensiva di primavera contro la Russia ha imbarazzato e preoccupato il Pentagono. Che ha aperto un’indagine per capire come sia possibile che documenti così delicati sui piani degli Stati Uniti e della Nato possano essere stati diffusi.

È stato il New York Times a svelare che alcuni documenti sui piani bellici segreti dell’Alleanza Atlantica e degli Stati Uniti per supportare Kiev nella crisi bellica ucraina erano trapelati sui social media.

“Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il Dipartimento sta esaminando la questione”, ha spiegato Sabrina Singh, vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

I documenti sono stati diffusi sia su Twitter che su Telegram – piattaforma con oltre mezzo miliardo di utenti e largamente disponibile in Russia – e, secondo quanto riferito, contengono grafici e dettagli su consegne di armi, forza del battaglione e altre informazioni sensibili, sulla collaborazione segreta di Usa e Nato con l’Ucraina, ha affermato il New York Times.

I funzionari dell’amministrazione Biden stanno lavorando alacremente per tentare di cancellare i documenti segreti ma, fino a giovedì sera, non ci erano riusciti.

Secondo il quotidiano americano, i documenti trapelati – diffusi sui canali del governo filo-russo e uno dei quali recava l’etichetta “top secret” – risalgono ad almeno cinque settimane fa e uno di essi riassumeva i programmi di addestramento di 12 brigate da combattimento ucraine dicendo che nove di loro erano state addestrate dalle forze statunitensi e della Nato e avevano bisogno di 250 carri armati e più di 350 veicoli meccanizzati.

Secondo gli analisti militari i documenti pubblicati sui Social sembrano essere stati modificati in alcune parti rispetto agli originali. Le rivelazioni rappresentano un’importante violazione dell’intelligence americana nello sforzo statunitense di aiutare l’Ucraina. Poiché i documenti hanno cinque settimane, offrono una fotografia al 1º marzo della visione americana e ucraina di ciò che le truppe ucraine potrebbero aver bisogno per la campagna bellica.