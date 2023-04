Il mondo dell’economia promuove il governo: al Forum Ambrosetti oltre il 70% di giudizi positivi

Oltre il 70% dei partecipanti al Forum Ambrosetti di Cernobbio esprime parere positivo sull’operato del governo. Il dato emerge dal televoto richiesto ai rappresentanti della “business community” riuniti nella due giorni su “Lo scenario dell’economia e della finanza”, giunta alla 34esima edizione.

Il 71,5% dei partecipanti al Forum Ambrosetti giudica “positivamente” il governo

Dal sondaggio, oltre alla promozione del governo su quanto messo in campo fin qui, emerge anche il dato di una forte aspettativa su ciò che potrà fare. Il 52,4% dei partecipanti al voto, infatti, giudica “positivamente” l’operato dell’esecutivo, rilevando che “potrebbe fare di più”. Il 19,1% poi si esprime “molto positivamente” e ritiene che “si sta muovendo al meglio”. E se l’1,2% non esprime un’opinione, solo il 9,5% dà un parere “molto negativo”, mentre il 17,9%, pur dicendosi insoddisfatto, riconosce all’esecutivo “buone intenzioni”.

La fiducia degli operatori economici nella crescita del Pil

Non solo. Anche sull’andamento del Pil, rispetto al quale il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato una stima al rialzo per il 2023, gli operatori economici mostrano una spiccata fiducia. Quasi il 60%, infatti, stima una crescita che potrebbe arrivare al 2% e oltre, a fronte di un obiettivo che attualmente è allo 0,6%. Nel dettaglio, il 42,9% dei partecipanti al televoto del Forum Ambrosetti prevede una “crescita tra l’1 e il 2%” e il 14,3% pensa che potrebbe arrivare “oltre il 2%”. Si attesta, invece, al 40% la quota di quanti ritengono che la crescita del Pil resterà entro l’1%.

Il Pnrr? Bene, ma “perfettibile”

Infine, nella stessa sezione di televoto, sono state sondate anche le valutazioni sul Pnrr. La maggioranza della platea (il 63%) pensa che sia “un passo nella giusta direzione, ma perfettibile” e per il 17,3% la valutazione è “positiva”. Dunque, anche in questo caso, la maggior parte degli operatori economici si dimostra in sintonia con l’esecutivo.