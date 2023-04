“Il Fatto” si diverte su Berlusconi: vignetta col Cavaliere che prova a corrompere la Morte

Nessuna ironia diretta, negli articoli del “Fatto Quotidiano” che commentano la malattia di Silvio Berlusconi, neanche una cattiveria dal suo storico nemico, Marco Travaglio, che anzi in tv fa gli auguri al Cavaliere, ma quella vignetta pubblicata oggi sulla prima pagina del “Fatto Quotidiano” riporta il quotidiano sulle sue posizioni becere di sempre. Nell’immagine di Natangelo, un Berlusconi steso nel letto dell’ospedale offre denaro, come se volesse corromperla, all’icona della Morte, la quale ovviamente risponde che in quel caso i soldi non servono. Satira, certo, ma in questo caso non di buon gusto, nelle ore in cui Berlusconi lotta davvero, e solo grazie alle sue forze, con l’incubo della morte.

“Il Fatto”, Travaglio e gli auguri a Berlusconi

Marco Travaglio, ieri, a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, parlando del Cavaliere, gli aveva augurato di riprendersi al più presto: “Intanto spero di poter commentare le vicende di Berlusconi per almeno altri 10 anni. Gli auguro di tornare quello che era prima. Mi sono sempre augurato che vivesse a lungo indipendentemente da come la penso è chiaro che non siamo più nell’era di Berlusconi, che è finita con il commiato al suo terzo e ultimo governo nel novembre 2011”.