Gran galà internazionale di stelle della danza: domenica la serata evento a San Severo

Domenica 16 aprile 2023 sul palcoscenico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo andrà in scena la Grande Danza, in occasione del Gran Gala Internazionale di Stelle della Danza appositamente creato per la Città di San Severo da I.D.A. International Dance Award, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo e il Teatro Pubblico Pugliese.

Durante lo spettacolo verrà proiettato un cortometraggio, realizzato dall’associazione I.D.A. in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di San Severo, che racconta alcuni siti della città del Foggiano attraverso la danza. Il cortometraggio è stato realizzato anche con il patrocinio dell’associazione “Per Il Meglio della Puglia” e del Teatro Pubblico Pugliese.

“Si tratta di una serata Evento – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – ricca di ospiti di altissimo livello, nel corso della quale vedremo esibirsi tra gli altri, per la prima volta a San Severo, i due Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, due vere Stelle del panorama coreutico Internazionale, Antonella Albano e Massimo Garon che danzeranno un pezzo tratto dal repertorio classico e due coreografie contemporanee firmate da coreografi di fama mondiale. Inoltre, durante lo spettacolo, il pubblico avrà anche occasione di assistere alla proiezione del Cortometraggio “San Severo… Danza d’Autunno” ispirato alla danza e dedicato alla nostra Città, diretto dal grande scenografo e Lighting Designer Carlo Cerri su musica originale di Riccardo Biseo”.

Accanto a loro sfileranno sul palcoscenico con le loro esibizioni tanti nomi eccellenti appartenenti al mondo della danza, rappresentata in tutte le sue forme, del Musical e del Jazz. Tra loro anche Roberta Siciliano, Solista del Teatro San Carlo di Napoli, scelta dal grande fotografo Fabrizio Ferri come testimonial della campagna pubblicitaria internazionale dello stesso San Carlo. Mariachiara Grasso già Prima Ballerina della Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini ed attualmente Prima Ballerina della Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta che danzerà con Alessandro Scavello, solista della stessa Compagnia.

Alice Fenu e Simone Manzato, danzatori del Cap Project – Balletto di Roma, si esibiranno su coreografia realizzata appositamente da Valerio Longo, coreografo tra i più rappresentativi e prolifici della sua generazione. La campionessa italiana di tango da pista Alessandra Moro danzerà in coppia con il maestro e coreografo Alessandro Parascandolo.

La serata verrà inoltre impreziosita da due parentesi musicali. La prima vedrà esibirsi una straordinaria performer di Musical Natascia Fonzetti, attualmente protagonista di “We will rock you”, il musical dei Queen, in tournee in tutti i più importanti teatri italiani, che presenterà un medley di pezzi di grande successo tratti dai musical più rappresentati in tutto il mondo. Il secondo momento musicale sarà interamente dedicato al Jazz grazie ad un ospite d’eccezione, il maestro Riccardo Biseo compositore, pianista e arrangiatore che ci regalerà una sua splendida esibizione al pianoforte dal vivo.

La serata, con inizio alle ore 21, è organizzata da Rossella Damone, fondatrice di I.D.A. International Dance Award e diretta artisticamente da Mario Marozzi Etoile Internazionale del Teatro dell’Opera di Roma.