Giornata del mare: gli eventi dall’11 aprile al 16 maggio con Musumeci, Sangiuliano e Frassinetti

«L’Italia celebrerà l’11 aprile la Giornata del mare. Un’occasione per riflettere su questa straordinaria risorsa della natura, che ha condizionato nei millenni la vicenda umana. Il mare non è solo storia e presente: è soprattutto il futuro». Lo dichiara in una nota il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.

«Dall’11 aprile al 16 maggio, per oltre un mese, dal Nord al Sud – prosegue Musumeci – renderemo omaggio al mare, un bene che “non ha paese, perché – come diceva Verga – appartiene a chi sa ascoltarlo”».

Giornata del mare, Frassinetti annuncia le iniziative nelle scuole

Iniziativa che coinvolgerà anche gli istituti scolastici, come ricorda Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito. «A Genova anche le scuole parteciperanno a questa festa venerdì 14 aprile al Porto Antico, alla presenza delle massime cariche istituzionali locali e nazionali e alla Guardia Costiera. Sarà un’occasione per far riflettere i ragazzi su questa straordinaria risorsa della natura che ha condizionato nei millenni la nostra storia. La scuola deve insegnare a conoscere e ad apprezzare la cultura del mare in tutte le sue sfaccettature».

Martedì 11 aprile, Musumeci e Sangiuliano a Bacoli e Pozzuoli

Martedì 11 aprile, il ministro Musumeci e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, visiteranno le aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli. Alle ore 10,00, partenza in barca da Baia (molo Sud) e sopralluogo al Parco Sommerso di Baia (Ninfeo di Punta dell’Epitaffio, Mosaici, Villa a Protiro e Terme del Lacus). A seguire visita al Vicus Lartidianus e discoprimento degli altari nabatei di Dusares sommersi. Alle ore 12,00, conferenza stampa alle Terme di Baia con i Ministri Musumeci e Sangiuliano, il Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca; il Direttore generale Musei, Massimo Osanna; il Sovrintendente ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo; il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano.

La “Giornata del Mare e della cultura marinara” è un’iniziativa nata nel 2017 con l’obiettivo di accrescere, soprattutto tra i giovani, l’amore e il rispetto per la risorsa mare.