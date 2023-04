Effetto Meloni anche nel calcio: il nuovo Ceo della Roma è la manager greca Lina Souloukou

Dal mondo della politica, dove presidente del Consiglio e leader dell’opposizione sono due donne, anche nel mondo del calcio il potere è sempre più rosa: Lina Souloukou, 38 anni, manager greca, è infatti il nuovo amministratore delegato della Roma.

La As Roma ha infatti annunciato, attraverso un comunicato, la nuova Ceo del club: è Lina Souloukou, ex ad dell’Olympiakos Pireo (ruolo che ha ricoperto dal 2018 al 2022).

La “nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali”. Lo rende noto il club giallorosso all’indomani dell’improvvisa uscita di scena di Pietro Berardi. ”Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’As Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”, affermano Dan e Ryan Friedkin.

Chi è Lina Souloukou

Il padre di Lina Souloukou ha giocato come calciatore professionista in Grecia e quindi è stato allenatore. Nello sport la manager greca ha praticato la pallavolo a livello agonistico, ottenendo successi anche a livello internazionale.

Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport, Lina Souloukou ha intrapreso la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni. Nel 2018 è stata nominata Ceo dell’Olympiacos FC, ruolo che ha ricoperto fino a giugno 2022. ”Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso: ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sfide che attendono l’AS Roma. Sono entusiasta di entrare a far parte di questo storico Club e sono impaziente di mettere a disposizione della Società, dei suoi dirigenti e di tutti i dipendenti l’esperienza che ho maturato nel mondo del calcio in campo internazionale”, ha dichiarato Souloukou. La manager nel 2019 è stata nominata membro dell’Executive Board dell’ECA, posizione che tutt’oggi ricopre.

Nel mondo del calcio proprio la As Roma con Rosella Sensi presidente, è stata una delle big della serie A ad avere una donna in ruolo apicale.