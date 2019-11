Il gruppo Friedkin vuole la Roma. Voci e riscontri. I texani sarebbero interessati a diventare azionisti di maggioranza dell’As Roma. Esponenti della famiglia Friedkin (Thomas Hoyt, fondatore del gruppo, è scomparso due anni fa) sono già arrivati a Roma. Pare per portare avanti una due diligence del club di James Pallotta. Il gruppo texano distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani. Ha incontrato i rappresentanti giallorossi presso lo Studio Tonucci, che assiste Pallotta in Italia. Tutto il managment, col Ceo Guido Fienga, sarebbe impegnato per chiudere l’affare in tempi brevi. Si ipotizza il mese di gennaio.

l’offerta di Friedkin

Goldman Sachs offre da mesi agli investitori internazionali la possibilità di entrare nella Roma. La banca d’affari ha pure preparato un documento di presentazione. Quello che in gergo economico viene definito “teaser“. Una “rara opportunità di possedere e controllare uno dei più prestigiosi club calcistici, sinonimo della città di Roma”. Il potenziale acquirente della Roma è assistito dalla banca d’affari Jp Morgan. Ed ha risposto all’offerta di Goldman Sachs, manifestando un potenziale interesse. Dan Friedkin con un patrimonio personale stimato in 4.2 miliardi di dollari, secondo la celebre rivista Forbes è il 504° uomo più ricco al mondo.