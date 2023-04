È luna di miele tra Schifani e i siciliani: fiducia in crescita al 52%. Intercetta un consenso trasversale

È luna di miele tra i siciliani e il governatore Renato Schifani. Che guadagna 10 punti percentuali dalle elezioni di settembre. Se si votasse oggi, il 52% degli elettori esprimerebbe la propria preferenza a favore di Schifani (dato che si attestava al 42% a settembre, nel giorno delle elezioni). Lo rileva un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Italpress su un campione di mille residenti nell’Isola.

Noto Sondaggi, cresce la fiducia verso Schifani

In particolare, il 55% degli intervistati ha fiducia nel presidente della Regione (il 37% no, mentre l’8% non sa). Un dato in crescita di due punti percentuali rispetto al mese di febbraio (53%). E ancora di più rispetto allo scorso dicembre quando la fiducia era al 49% del campione. Tra le posizioni assunte dal governatore particolarmente gradite ai siciliani spiccano quelle sul caro voli e gli impianti fotovoltaici.

Il 55% dei siciliani promuove a pieni voti il governatore

Rosee anche le aspettative dei residenti per il prossimo futuro. Per il 48% degli intervistati nel corso dei prossimi anni Schifani riuscirà a migliorare le condizioni economiche e sociali della Sicilia. Non ne è convinto il 31%, mentre il 21% degli intervistati dice di non sapere. Più della metà del campione di Noto Sondaggi è convinto che il presidente della Regione abbia tutte le carte in regola per migliorare anche la reputazione della Sicilia a livello nazionale. È l’opinione del 55% degli intervistati (+5% rispetto alla rilevazione di febbraio).

Bene sul caro voli e fotovoltaico

I siciliani dimostrano di avere molto gradito le posizioni del governatore sull’aumento dei prezzi dei voli per l’Isola: secondo il 79% degli intervistati, ha fatto bene a sollevare la questione. Giudicata molto positiva anche la richiesta alle aziende di grandi impianti fotovoltaici di una quota gratuita di energia per i residenti in Sicilia, visto lo sfruttamento del territorio. L’80% degli intervistati è favorevole.

La fiducia è trasversale ai partiti

La fiducia dei siciliani nel presidente della Regione – ha spiegato a Italpress Antonio Noto – “continua a crescere anche in relazione ai temi che sta affrontando. Ci sono sia i temi legati al caro biglietti aerei, sia quelli del risarcimento rispetto all’utilizzo del territorio per quanto riguarda il fotovoltaico. Sono argomenti apartitici che coinvolgono la popolazione indipendentemente dalle appartenenze politiche. Su questi, il consenso addirittura arriva al 79% e 80%”.

Caro voli e fotovoltaico, consenso eterogeneo

Il presidente sta intercettando un consenso eterogeneo – ha aggiunto il direttore dell’istituto di sondaggi – non legato all’appartenenza politica”. In sostanza “c’è la percezione che in questo momento il presidente stia facendo gli interessi dei siciliani e non gli interessi di una parte politica. E questo gli dà sicuramente valore in termini di consenso”.

Migranti, bloccare il problema sul nascere

Anche sul tema cruciale dell’immigrazione, di fronte all’escalation eccezionale di sbarchi, Schifani ha dimostrato di tenere il timone fermo. Avanzando per primo la necessità dello stato di emergenza per far fronte all’eccezionalità della situazione. Convinto che se non si intercetta il problema sul nascere (in particolare la nuova rotta dalla Tunisia) sarà difficile se non impossibile gestire la situazione».