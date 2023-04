“Due frammenti della vera croce di Gesù”: il dono personale del Papa a Re Carlo per l’incoronazione

Un dono d’eccezione di Papa Francesco a Re Carlo, in occasione della cerimonia di incoronazione. Bergoglio ha infatti donato due reliquie (due frammenti della Vera Croce secondo la tradizione cattolica), che andranno incastonate nella croce d’argento che guiderà la processione nell’abbazia di Westminster, in programma il 6 maggio.

I giornali inglesi celebrano il dono del Papa a Re Carlo: due frammenti della vera croce

Ne dà notizia la stampa britannica con grande risalto. «La reliquia, descritta come un “dono personale” di Papa Francesco a Sua Maestà, è stata formalmente presentata alla Casa Reale dai rappresentanti vaticani presso la Cappella Reale del St James’s Palace la scorsa settimana», scrive il Telegraph.

«In quello che è stato salutato come un “significativo gesto ecumenico”, Re Carlo ha chiesto che i frammenti della croce di Gesù fossero incorporati in una nuova croce processionale che aveva commissionato alla Chiesa in Galles per celebrare il suo centenario prima di diventare monarca».

Entrambi i frammenti sono a forma di croce, uno misura 1 centimetro e l’altro 5 millimetri. Sono stati incastonati nella croce d’argento più grande dietro una gemma di cristallo rosa. Nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo la croce sarà usata per guidare la processione nell’abbazia di Westminster, una decisione che si dice rifletta il «profondo e antico affetto del re Carlo per il Galles».

Dalla Basilica della Santa Croce di Gerusalemme all’Abbazia di Westminster

Secondo la tradizione, la reliquia del sacro legno, sarebbe stata ritrovata a Gerusalemme nell’anno 327-328 dalla madre dell’imperatore romano Costantino I, Flavia Giulia Elena, Sant’Elena. Secondo la tradizione cristiana, la Croce sarebbe stata in parte conservata a Gerusalemme, in parte a Costantinopoli e in parte a Roma. Dobbiamo a lei, a Sant’Elena, buona parte delle reliquie – ancora oggi conservate tra la Terra Santa e Roma – che parlano della vita di Gesù.

Le parti principali della Vera Croce di Gesù si trovano nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, mentre innumerevoli frammenti e schegge sono sparsi in tutto il mondo. I reliquiari della Vera Croce sono chiamati stauroteche.