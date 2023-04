Bocelli canterà al concerto per l’incoronazione di Carlo III. L’artista: “Un grande onore”

Anche l’Italia sarà rappresentata nel grande concerto per l’incoronazione di Re Carlo III, che si terrà domenica 7 maggio nel parco del Castello di Windsor. Sul palco, insieme a Lionel Richie, Katy Perry e i Take That, ci sarà anche Andrea Bocelli, artista particolarmente amato dalla casa reale britannica. Bocelli, infatti, si esibì anche al Giubileo di Platino di Elisabetta, che lo volle personalmente.

Bocelli canterà al concerto per l’incoronazione di Carlo III

Il concerto è uno degli eventi più attesi dei festeggiamenti per l’incoronazione, la cui cerimonia solenne si terrà il 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster. Allo show, prodotto da Bbc Studio Productions, sono attese 20mila persone, tra pubblico e ospiti invitati, mentre saranno milioni gli spettatori in tutto il mondo che potranno seguirlo in diretta su diversi canali della Bbc.

L’artista: “È un grande onore”

“Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta II in diverse occasioni. Ora – ha commentato Bocelli – è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al Concerto per l’incoronazione del Re Carlo III”. Il tenore ha poi rivelato che “la mia gioia e il mio entusiasmo si sono moltiplicati quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, Sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva”. Durante la serata gli artisti saranno accompagnati da maestri musicisti di livello mondiale tra cui un’Orchestra di 70 elementi e una house band composta dalle Massed Bands of the Household Division e dalla Countess of Wessex’s String Orchestra.