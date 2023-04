Dramma a Bosa, 22enne romana precipita dal balcone della casa dell’ex. Muore ore dopo in ospedale

Non ce l’ha fatta Giada Calanchini, la 22enne romana precipitata da un balcone a Bosa (Oristano). Ricoverata in condizioni gravissime, dopo aver lottato tra la vita e la morte, la giovane è morta nel pomeriggio all’Ospedale San Francesco di Nuoro. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio avvenuto verso l’una e trenta della notte scorsa, nella cittadina sulla costa nordoccidentale della Sardegna, affollata dai partecipanti alla Bosa Beer Fest. L’allarme è scattato quando la giovane è volata dal terzo piano di una palazzina nella centrale Via del Ginnasio, dove si trovava nell’appartamento del fidanzato.

L’intervento del 118 è stato immediato, ma i soccorritori giunti tempestivamente sul luogo della tragedia insieme ai carabinieri di Bosa, si sono subito accorti della gravità della situazione. Anche i tentativi di salvarla, messi atto dai sanitari nel prestare le prime cure alla 22enne romana hanno potuto scongiurare il peggio: ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La ragazza si è spenta nel nosocomio nuorese dove l’ambulanza del 118 l’aveva trasportata. Ora toccherà agli inquirenti al lavoro sul caso fare luce sulla vicenda. Intanto, i carabinieri di Bosa intervenuti sulla scena della tragedia, hanno subito identificato il compagno: un 25enne del posto.