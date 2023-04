Dolci ai passanti per celebrare l’attentato di Hamas a Tel Aviv, Mulè: scene raccapriccianti

E’ previsto per domani il rimpatrio della salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto nell’attentato di venerdì santo a Tel Aviv. A quanto apprende l’Adnkronos, il volo di Stato che riporterà a Roma il corpo di Parini atterrerà nel primo pomeriggio a Ciampino.

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha commentato le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di dolci ai passanti da parte di gruppi islamici per celebrare l’assassinio di Alessandro Parini a Tel Aviv. “Le immagini, diffuse su Twitter, della distribuzione di dolci ai passanti da parte di gruppi armati palestinesi, per celebrare l’uccisione di Alessandro Parini nell’attentato di Tel Aviv, è una scena raccapricciante che deve essere condannata senza esitazione da chiunque abbia a cuore la convivenza civile, senza distinzione di credo politico o religioso. Mi auguro che quest’ennesima dimostrazione di barbarie serva finalmente a smuovere le coscienze e far comprendere a tutti che il terrorismo non porta e non porterà mai a nessun risultato politico, anzi, inasprisce le misure di contrasto ai gruppi islamici più oltranzisti, a discapito di quanti cercano il dialogo”.

Sulla sorte degli altri due italiani feriti si è espresso il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che sono assistiti dall’ambasciata d’Italia in Israele. «Non ci sono preoccupazioni per le sorti di questi altri due cittadini vittime dell’attentato terroristico, che poi Hamas ha esaltato».