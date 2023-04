“Denudate a ogni turno”: perquisizioni intime nei magazzini dell’Amazon russo (video)

Un video girato di nascosto in un magazzino del colosso dell’e-commerce russo sta creando grave imbarazzo a Mosca, per il trattamento riservato al personale.

Il filmato mostra come le dipendenti siano costrette a spogliarsi e sottoporsi a perquisizioni per assicurarsi che non portino oggetti vietati dentro o fuori dal loro posto di lavoro di Wildberries, considerata la risposta russa ad Amazon.



La proprietaria e fondatrice del colosso dell’e-commerce è Tatyana Bakalchuk. Wildberries è il più grande negozio online della Russia, noto come “eBay russo” o “Amazon russo”. Bakalchuk, 47 anni, è la donna più ricca della Russia e una delle sole due donne miliardarie della nazione. Madre di sette figli ex insegnante di inglese, vanta stretti legami con il Cremlino, in particolare con lo stesso presidente Putin.

Wildberries, definito a Mosca l’Amazon russo



Il video, secondo i media russi, è stato girato nel magazzino di San Pietroburgo, che è tra l’altro la città natale di Putin. Qui sorge il principale spazio di smistamento: un gigantesco capannone di cinque piani, in cui gli operai sono chiamati a gestire tre ordini al secondo, 24 ore al giorno per tutto l’anno. Nel periodo di Natale, gli ordini al secondo diventano 6.

Secondo il sito russo life.ru le perquisizioni intime sono la prassi in tutti gli stabilimenti Wildberries del Paese. Le dipendenti vengono sottoposte a perquisizioni mattutine per impedire che dal magazzino vengano sottratti oggetti pregiati: in particolare cellulari e orologi. Le dipendenti sono costrette a spogliarsi fino a rimanere in mutande per venire sottoposte a umilianti perquisizioni da parte di ispettori donne. La procedura, secondo diverse testimonianza, viene effettuat al mattino e alla sera.

La proprietaria è la donna più ricca della Russia con un patrimonio di 9 miliardi di dollari

Ha scritto un giornalista del sito che si è intrufolato per tre giorni tra i dipendenti del magazzino: “Ogni mattina nel magazzino inizia davvero con una procedura umiliante. I lavoratori, sotto la supervisione delle videocamere, si spogliano e si recano al punto di ispezione. Ho lavorato lì solo per tre giorni, ma mi è stato sufficiente”, ha scritto il reporter russo.



La piattaforma di Bakalchuk, Wildberries, è diventata il più grande mercato online della Russia con oltre 48.000 dipendenti, affermando di aver tratto profitto dalle importazioni parallele e aggirando le sanzioni occidentali.