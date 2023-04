Clamorosa rivelazione dell’assessore Alfonsi: “Roma sporca favorirà l’inceneritore…” (video)

Roma sporca? Forse non è un caso, ma una strategia. Incredibile ma vero, a confessarlo è un esponente di spicco della giunta Gualtieri. “C’è un consenso altissimo sull’inceneritore, sul fatto che ci sia un sindaco che ha preso una decisione e sul fatto che c’è un piano intero che è stato presentato. Questo però va accompagnato, anche perché il cammino è lungo, e paradossalmente oggi siamo sull’esasperazione: se noi nel frattempo cominciamo a pulire la città, con meno esasperazione c’è meno consenso…”. E’ la gaffe in cui è inciampata Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Ambiente, intervenendo a un dibattito e ripresa in un video rilanciato sui social. Il filmato è finito anche su Youtube, pubblicato da Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale. Più che una gaffe, in realtà, trattasi di sincera rivelazione…

La rivelazione dell’assessore Alfonsi che svela i piani di Gualtieri sull’inceneritore

Immediatamente dopo la pubblicazione del video, è arrivata la reazione durissima del M5S, da tempo in rotta col Pd sul tema dell’inceneritore. “Tenere sporca la città per rendere più accettabile la costruzione dell’inceneritore. Questo è quanto dichiarato dall’Assessora Alfonsi durante un evento pubblico a giugno del 2022, rilanciato sul web in questi giorni, che ci conferma quella che è stata ed è tutt’ora la strategia del Sindaco Gualtieri e della sua Giunta: tenere la città sporca, portando la gente all’esasperazione, per aumentare il consenso sull’inceneritore che vogliono realizzare a Roma, nella zona di Santa Palomba’’, attacca in una nota il M5S Capitolino e la Lista Civica Ragg.

FdI: “La giunta dia subito un chiarimento alla città”

Preoccupazione viene espressa anche da Fratelli d’Italia. “Quanto detto dall’Assessore Alfonsi nell’audio divulgato desta serie preoccupazioni e necessita di un chiarimento immediato da parte del Sindaco Gualtieri. L’Assessore Alfonsi afferma che pulire la città porterebbe a un consenso minore sul termovalorizzatore, questo non solo è grave da un punto di vista etico e politico, ma significherebbe che l’immagine e le esigenze della Capitale sono sacrificate all’altare del consenso intorno alle decisioni del Sindaco. I cittadini pagano le tasse più alte d’Italia e adesso l’Assessore afferma di non voler pulire volontariamente per pura opportunità politica? Gualtieri intervenga e spieghi immediatamente”, dichiara il consigliere Fdi in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi.