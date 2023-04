ChatGpt torna accessibile in Italia. Il Garante della Privacy: “Assicurati più trasparenza e diritti”

ChatGpt, l’intelligenza artificiale che tanto sta facendo discutere e che era stata bloccata dal Garante della Privacy, è tornata disponibile in Italia. L’annuncio è stato dato dalla società OpenAi, che la gestisce, con un messaggio che recita “Welcome back, Italy”. Lo stesso Garante della Privacy ha confermato il superamento delle criticità che avevano portato al blocco, facendo sapere che la società ha ottemperato alle richieste contenute nel provvedimento emanato l’11 aprile.

Il Garante: “ChatGpt di nuovo disponibile, garantiti agli utenti più diritti e trasparenza”

In particolare, OpenAi – ha fatto sapere il Garante in una nota articolata, nella quale sono specificati tutti gli interventi messi in campo – ha comunicato di “aver messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extra-europei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l’esercizio dei loro diritti”. Dunque, “alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibile Chatgpt agli utenti italiani”, garantendo “più trasparenza e più diritti a utenti e non utenti europei”.

Milani: “Prontezza apprezzabile, innovazione da promuovere nel rispetto delle regole”

La soluzione della vicenda, avvenuta due giorni prima dell’ultimatum fissato dal Garante per il 30 aprile, è stata accolta con soddisfazione dalla politica. La “apprezzabile la prontezza con cui OpenAI ed il Garante Privacy Italiano, attraverso un confronto costruttivo e veloce, hanno identificato gli adempimenti per rientrare nel perimetro della conformità con il Gdpr e restituire così l’accesso al servizio di ChatGpt agli utenti italiani”, è stata sottolineata dal deputato di FdI, Massimo Milani, allontanando l’idea che l’Italia sia “inospitale verso l’innovazione”. “Al contrario, crediamo – ha sottolineato il deputato di FdI – che l’innovazione vada adottata e promossa in tutti i modi possibili, rispettando le regole e gli interessi dei cittadini, ed auspicando anzi che più innovazione venga prodotta da imprenditori, ricercatori e talenti italiani e che venga esportata nel mondo”.

“L’intelligenza artificiale basata su sistemi Language Learning Model è un filone importantissimo sotto il profilo strategico e dei posti di lavoro che può creare, su cui ora che ne sappiamo di più come utilizzatori grazie al dibattito creatosi, è necessario investire. È necessario – ha concluso Milani – non rimanere fuori dalla competizione internazionale sull’innovazione e anzi avere il coraggio di investirci”.

Salvini: “L’IA opportunità di sviluppo e crescita”

“Bene che ChatGpt sia finalmente di nuovo accessibile in Italia, si è perso già abbastanza tempo”, ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ricordando di non aver apprezzato il blocco imposto dal Garante della Privacy e che “al Senato la Lega sta seguendo con un proprio relatore un’indagine conoscitiva sulla IA, in particolare di tipo generativo, per garantire che l’industria italiana, le start-up e il Paese intero non perdano opportunità di sviluppo e crescita in un momento di grande fervore e accelerazione dei processi”.