Biden, 80 anni, si ricandida alle presidenziali del 2024. I repubblicani: “È fuori dal mondo”

«Finiamo il lavoro (Let’s finish the job)». Si conclude con questa frase il video diffuso oggi dal presidente degli Stato Uniti Joe Biden, con cui lancia la sua ricandidatura per le presidenziali del 2024. L’esponente democratico punta a rimanere in carica fino al 2028, quando avrà già compiuto 86 anni. Già ora Biden è il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti d’America.

Biden resterebbe in carica fino all’età di 86 anni

Joe Biden «è fuori dal mondo» se pensa di meritare di essere rieletto dopo aver «creato una crisi dopo l’altra», negli ultimi quattro anni. È la prima reazione dei repubblicani all’annuncio della sua ricandidatura alla Casa Bianca, affidata a una nota della presidente del Comitato nazionale repubblicano, Ronna McDaniel.

Il partito è unito per sconfiggerlo nel 2024 e che i cittadini americani stanno «contando i giorni per poter mandare via Biden», ha detto la leader repubblicana, secondo cui «se gli elettori lasceranno che Biden “finisca il lavoro”, l’inflazione continuerà a salire alle stelle, il tasso di criminalità aumenterà, più fentanyl attraverserà le nostre frontiere aperte, i bambini continueranno a essere lasciati indietro e le famiglie americane staranno peggio».

Il ticket resta con Kamala Harris, la vicepresidente più impopolare della storia americana

Anche Kamala Harris, la più impopolare vicepresidente nella storia degli Usa, ha annunciato che si ricandiderà in tandem con BIden. L’ufficialità è arrivata pochi istanti dopo la diffusione del video in cui Biden ha confermato la sua intenzione di cercare il secondo mandato alla Casa Bianca. «In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joe Biden ed io ci candidiamo per la rielezione», ha twittato Harris, che è stata la prima donna nella storia degli Stati Uniti a ricoprire la carica di vice presidente.

Trump gongola: tra me e lui non c’è partita

«Potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme, e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto alla nostra nazione in pochi anni», ha commentato Donald Trump, che di Biden è stato il predecessore. «Non c’è mai stato un contrasto più grande tra due amministrazioni successive in tutta la storia americana. La nostra è la grandezza e il loro è il fallimento», ha chiosato Trump, preparandosi a una nuova corsa per le presidenziali (vicende processuali permettendo).