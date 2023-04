Berlusconi, in costante miglioramento il quadro clinico. Ma resta in terapia intensiva: il bollettino

Migliora quadro respiratorio e renale di Silvio Berlusconi. Efficace contenimento della leucocitosi. C’era molta attesa sul nuovo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. “Nelle ultime 72 ore – si legge nel nuovo aggiornamento delle sue condizioni di salute– si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale; con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo“. Resta pertanto in terrapia intensiva.

Ottava notte tranquilla per Berlusconi: “Ulteriore e costante miglioramento”

Anche il nuovo aggiornamento, il terzo, è firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva dell’Irccs di via Olgettina; e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. L’ottava notte in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, è trascorsa senza problemi. Per il leader 86enne di Forza Italia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, la notte appena trascorsa è stata «tranquilla». Si tratta del terzo bollettino da quando l’ex premier è stato ricoverato il 5 aprile scorso.

Toti: “Chi pensa a un passo inditro di Berlusconi è fuori strada”

La prossima comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute del leader azzurro, affetto da una leucemia mielomonocitica cronica, è attesa per domani. Era stato buon profeta Antonio Tajani ad esprimere ottimismo e confidando nelle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele. Tanto che il vicepremier si è augurato di avere Berlusconi sul palco il 5 e il 6 maggio per l’evento pre-elettorale di Forza Italia a Milano. In questi giorni, oltre alla sua compagna, la deputata azzurra Fascina, accanto a lui si alternano costantemente i cinque figli e gli amici storici. Interviene l’ex forzista Giovanni Toti: “Fino a quando Berlusconi avrà il minimo delle forze per poterlo fare resterà al centro della scena politica: è nel suo carattere, nella sua vocazione e nella sua personalità, chiunque pensi a un passo indietro di Berlusconi penso che sia completamente fuori strada”, spiega il presidente della Regione Liguria intervistato da SkyTg24.