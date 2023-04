Berlusconi, diagnosticata forma di leucemia: avviati i primi trattamenti di chemioterapia

Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite, avrebbe una forma di leucemia scoperta da qualche settimana, per la quale ha iniziato i primi trattamenti di chemioterapia. Lo apprende l’Adnkronos, in una giornata di tensione per la salute del leader di Forza Italia. Sono momenti particolarmente delicati. In ospedale ci sono i familiari, accorsi per stare vicini al Cavaliere. Ci sono la compagna Marta Fascina, la primogenita Maria, l’ultimo dei cinque figli Luigi, che è arrivato a bordo di un’auto scura entrando poi dal lato posteriore del nosocomio. È tornato al San Raffaele anche il fratello Paolo. In mattinata era uscita la notizia riguardante un’infezione con affaticamento respiratorio. Il leader di Forza Italia si trova nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo.

Berlusconi, Locatelli: la leucemia può predisporre a polmoniti

«Posto che il presidente Silvio Berlusconi è curato da specialisti di grande valore, la leucemia, se davvero è questa la diagnosi, indebolisce le difese immunitarie. Dunque predispone allo sviluppo di patologie infettive anche gravi, quindi anche le polmoniti». Lo ha detto Franco Locatelli, responsabile di Oncoematologia al Bambino Gesù di Roma di e presidente del Consiglio superiore di Sanità.

Altri messaggi dal mondo politico

Continuano ad arrivare messaggi dal mondo politico. «Desidero esprimere al presidente Berlusconi i miei più affettuosi e sinceri auguri di pronta guarigione. Abbiamo bisogno della sua insostituibile funzione nella vita politica», le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «Berlusconi», ha detto Maurizio Gasparri, «ha fatto delle telefonate stamattina, già mi sembra questo un segno di speranza. Direi che l’ho sentito normale, anche se so bene il contesto. Per questo ho evitato che facesse sforzi. Immagino che la vicenda sia impegnativa, ma il solo fatto che lui abbia pensato di voler comunicare ti dà lo spirito del personaggio».