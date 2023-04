Barbie, arriva la prima bambola con la sindrome di Down. Ellie Goldstein: “Mi sono commossa”

Criticatissima da sempre, fin dal suo esordio nel mercato, datato 1959. La Barbie rappresentava una modella bionda, alta, magra, quasi un modello di bellezza e perfezione irraggiungibili. Ma nonostante le critiche, l’obiettivo dichiarato dalla Mattel è sempre stato quello di dimostrare alle «bambine che posso diventare chiunque desiderano essere». Nel corso degli anni la Barbie ha assecondato l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro: nacquero la Barbie chirurgo, astronauta, campionessa olimpica. Poi negli anni ’80 è donna d’affari e ambasciatrice Unicef, oltre che rockstar. Con il passare del tempo sono emerse nuove critiche sull’eccessiva magrezza della bambola: uno studio dell’Università del South Australia evidenziò che la probabilità che una donna avesse la forma del corpo di Barbie era una su 100 mila. Così la Mattel iniziò a lavorare a una Barbie Curvy, una alta, e una con il seno più piccolo. Oltre a lanciare sempre più bambole che rappresentassero tutti i ruoli sociali possibili.

Nell’intento di Mattel queste bambole potrebbero aiutare a cambiare il modo di vedere la disabilità. All’indomani dell’annuncio della Barbie sulla sedia a rotelle, il campione paralimpico Alex Zanardi aveva twittato «Oh, è solo una domanda: non staremo esagerando col politically correct?». Di diverso parere fu Giusy Versace, atleta paralimpica anche lei, con due gambe amputate: «Se le bambole possono diventare strumento di educazione e formazione culturale, perché no? In queste Barbie il messaggio d’inclusione c’è ed è importante». Con questo nuovo ingresso nel campionario Barbie i bambini e le bambine con disabilità potranno trovare immagini e giocattoli che li rappresentino, che li facciano sentire parte della società come qualunque altro bambino.

La modella Ellie Goldstein è testimonial della nuova Barbie down

Nel Regno Unito la modella Ellie Goldstein, affetta dalla sindrome di Down, è testimonial della nuova bambola del colosso dei giocattoli. Ha dichiarato commossa: “Sono così felice che ci sia una Barbie con la sindrome di Down. Vedendo la bambola – riporta l’Agi- mi sono molto emozionata: significa molto per me e sono così onorata e orgogliosa che Barbie abbia scelto anche me per mostrare la bambola al mondo. La diversità è importante per me, poiché si possano vedere più persone come me là fuori nel mondo che non devono essere nascoste”.