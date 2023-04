50 anni fa il Rogo di Primavalle, una giornata di cerimonie e iniziative per ricordare i Fratelli Mattei

Ricorrono domani cinquant’anni dall’omicidio di Virgilio e Stefano Mattei, uccisi in quello che fu uno dei delitti più efferati degli anni ’70: il rogo di Primavalle. Come ogni anno i figli dell’allora segretario locale del Msi, Mario, saranno ricordati con una serie di appuntamenti istituzionali e politici, che in questo anniversario che segna il mezzo secolo di una tragedia rimasta senza giustizia assumono un valore ancora più forte, la cui portata si comprende anche dal ricordo che si è già tenuto nell’aula del Senato.

La cerimonia in via Bernardo da Bibbiena

Le commemorazioni avranno inizio alle 10, in via Bernardo da Bibbiena, dove Virgilio e Stefano, che avevano 22 e 10 anni, vivevano con la famiglia e dove trovarono la morte nell’incendio della loro casa appiccato da Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo. Sotto la targa affissa sul muro del palazzo saranno deposte le corone di fiori delle istituzioni, dal Parlamento a quelle locali. Alla cerimonia interverranno parlamentari, rappresentanti del Comune, della Regione e del Municipio XV. Sarà presente, come sempre, insieme ad altri familiari, la sorella Antonella, che in questi lunghissimi anni non ha mai smesso di lottare per tramandare la memoria dei fratelli e chiedere giustizia.

Il libro del nipote di Stefano e Virgilio Mattei e il murales sul luogo del rogo di Primavalle

Un impegno nel quale Antonella è stata progressivamente affiancata dal figlio Federico Ciuferri, che nell’occasione di questo anniversario così dolorosamente particolare ha voluto raccontare in un libro la vicenda dei suoi zii, da un punto di vista che, per la sua natura, è un inedito. Il volume Orribili quegli anni: il rogo di Primavalle, edito da Fergen e a breve disponibile, raccoglie in oltre 300 pagine memorie personali e documentazione di storia collettiva e sarà presentato per la prima volta proprio domani. Inoltre, sarà presentato anche il murales che sarà realizzato in via Bibbiena, con una decisione del Municipio XV assunta all’unanimità.

Un francobollo in memoria dei Fratelli Mattei. Urso: “Doveroso”

Alle 11, poi, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, si terrà la cerimonia di emissione di un francobollo in memoria di Stefano e Virgilio, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, dei rappresentanti di Poste Italiane, del Poligrafico Istituto Zecca dello Stato e dell’associazione Fratelli Mattei. “Nel calendario delle emissioni filateliche 2023 – ha detto il ministro Urso – ho ritenuto doveroso accogliere la richiesta dell’Associazione Fratelli Mattei, per ricordare, a 50 anni dalla strage, una delle pagine più tragiche di quegli anni. Un monito per tutti ancora oggi”. Infine, alle 17, da piazza Clemente XI partirà il consueto corteo che terminerà in via Bibbiena.