25 Aprile, Lucia Annunziata contro il governo Meloni a spese dei contribuenti. FdI protesta

Come sempre, forse anche più del solito. Lucia Annuziata faziosa a spese dei contribuenti fa infuriare Fratelli d’Italia che punta l’indice contro la giornalista dopo la puntata di Mezz’ora in più andata in onda ieri nel corso della quale è stato ospite l’ex leader di An Gianfranco Fini. A FdI non sono piaciuti quei commenti della Annunziata, del tutto gratuiti, sulla compressione dei diritti da parte del governo Meloni. Parole che sono apparse più frutto di una propaganda politica che di una moderata ed obiettiva introduzione dell’intervista a Fini.

Lucia Annunziata fa propaganda politica, accusa FdI

“Ancora una volta Lucia Annunziata non perde occasione per manifestare il proprio disprezzo per questo Governo, sferrando l’ennesimo e durissimo attacco senza alcuna ragione. La sua ultima perla è quella di definire questo ‘un 25 aprile diverso da tutti gli altri: un 25 aprile di negazione dei diritti’. Ma di quali diritti parla? Quali diritti starebbe negando il Governo Meloni? Ma Annunziata parla da giornalista o da militante politica?”, dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È contro ogni equilibrio nell’informazione -aggiunge l’esponente di Fdi- che chi è chiamato a svolgere una funzione di servizio pubblico si esprima così faziosamente nei confronti del Governo. Un Governo che -piaccia o meno alla Annunziata- è frutto del voto degli italiani. Dopo la parolaccia in diretta durante il confronto con il ministro Roccella, c’è ricascata. Proprio come quando, nel 2013, ospite l’allora segretario nazionale del Pdl, la stessa conduttrice si permise di affermare, rivolgendosi al centrodestra ‘voi siete impresentabili’. Insomma: Lucia perde il pelo ma non il vizio”.

Le parole di Fini e l’introduzione della giornalista

Nel corso dell’intervista della Annunziata, Gianfranco Fini aveva poi lanciato un appello alla destra affinché si dichiari “antifascista” ed eviti polemiche con la sinistra. “Credo che tutti si debbano chiedere perchè, ma soprattutto tutti debbano fare quello che è in loro potere per evitare anche l’anno venturo e in quelli successivi che si sia ancora nella stessa condizione”. ù

Ma è stata l’introduzione della Annunziata a scatenare gli esponenti di Fratelli d’Italia. “Ancora una volta Lucia Annunziata utilizza il Servizio pubblico per mostrare la sua faziosità. Oggi però ha superato ogni limite addirittura affermando che in Italia si negherebbero dei diritti”, afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. “Questo Governo e questa maggioranza -aggiunge- garantiscono e difendono tutti i diritti costituzionali, e sono impegnati quotidianamente per tutelare le libertà e la sicurezza di tutti gli italiani. Chi ha la responsabilità di gestire uno spazio importante dell’informazione del servizio pubblico televisivo non può fare affermazioni del tutto prive di fondamento e di tale gravità”.