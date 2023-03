Xi vuole incontrare Putin e Zelensky per provare a trattare sulla pace. Si muove anche il Papa

Il presidente cinese Xi Jinping ha in programma di recarsi a Mosca già la prossima settimana per un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo riferiscono fonti citate dai media sottolineando l’importanza di questa visita nell’ottica di sostegno a una Russia sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il 10 marzo Xi ha ottenuto uno storico terzo mandato ma la vera notizia è che il leader cinese si preparerebbe a incontrare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina più di un anno fa. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate: il colloquio online tra Xi e Zelensky dovrebbe avvenire, scrive il Wsj, ”presumibilmente dopo” la visita del presidente cinese in Russia.

Xi Jinping a Mosca, il Cremlino non conferma

Da Mosca, però, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha confermato la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca la prossima settimana, aggiungendo che ”al momento non ho nulla da dire su questo argomento. Di norma, gli annunci di visite ufficiali all’estero sono coordinati simultaneamente e di comune accordo tra le parti. Vi faremo sapere”.

Intanto, sul fronte della diplomazia, si muove anche Papa Francesco, che ieri è tornato a parlare di una possibile visita a Mosca, e che incassa, oggi, anche il messaggio del Primate della Chiesa ortodossa russa, che ha espresso la convinzione che “nei tempi difficili che stiamo vivendo, un dialogo tra i capi religiosi può portare buoni frutti e contribuire all’unificazione degli sforzi delle persone di buona volontà per guarire le ferite della creazione di Dio”. Kirill ha augurato a Papa Francesco “buona salute, tranquillità e l’aiuto immancabile di Cristo Salvatore nelle sue fatiche“. Papa Bergoglio aveva detto, testualmente: “Sono disposto ad andare a Kiev. Voglio andare a Kiev. Ma a condizione di andare a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due”.

Anche qui la Russia frena ma non smentisce. “Aspettiamo una dichiarazione dal Vaticano”, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto così a una domanda sulla possibilità che Francesco visiti la Russia. “Non sappiamo se il pontefice abbia intenzione di recarsi nella Federazione russa, quindi non possiamo dire nulla qui. Prima bisogna usare i canali diplomatici, aspettiamo dichiarazioni ufficiali dal Vaticano su questo argomento”, ha detto.