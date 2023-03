Utero in affitto, al via l’iter per renderlo reato universale. Il Pd potrà finalmente chiarire come la pensa…

Inizierà tra domani e giovedì in Commissione Giustizia la discussione sulla proposta di legge per rendere l’utero in affitto reato universale, ovvero punibile in Italia, dove è illegale da quasi 20 anni, anche se commesso all’estero. A darne notizia è stato il presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio. Il testo, presentato il 15 febbraio con prima firmataria Carolina Varchi, è lo stesso che fu presentato la scorsa legislatura da Giorgia Meloni e offre una grande opportunità politica al Pd, e non solo: chiarire finalmente come la pensa sulla questione.

La legge sull’utero in affitto reato universale: una grande opportunità per il Pd

Finora, infatti, il Pd, in buona compagnia del M5s, ha sempre aggirato il tema, sostenendo che non è quello il punto delle trascrizioni, del dibattito sulle famiglie omogenitoriali, del confronto in atto in questo momento. E urlando contro il centrodestra che userebbe l’argomento a fini propagandistici per nascondere la propria omofobia o, per dirla con Elly Schlein, il suo odio nei confronti dei bambini che nel loro stato di famiglia non vedono comparire una mamma e un papà.

Cosa dice la proposta di legge

Ecco di tutto questo nella pdl sull’utero in affitto come reato universale non c’è traccia: si parla solo della pratica in sé. Si chiede che l’Italia la rifiuti ovunque venga messa in atto, senza entrare lontanamente nel merito di chi sia a giovarsene. Il testo di legge, infatti, consta di un solo articolo che prevede una modifica al comma 6 articolo 12 della legge 40. Attualmente la legge recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro». La nuova formulazione aggiunge le parole «anche se il fatto viene commesso all’estero». Così, secco, senza altri argomenti dietro i quali la sinistra possa nascondersi.

Varchi: «Tutto il centrodestra d’accordo nel rendere la maternità surrogata reato universale»

Una proposta di legge uguale è stata presentata anche al Senato, dove come alla Camera esistono altri testi che vanno nella stessa direzione. «Anche in questa legislatura, ho presentato la mia proposta di legge contro la maternità surrogata, o “gestazione per altri”, che incentiva lo sfruttamento di donne povere o disperate che vendono il proprio corpo e i propri figli in cambio di denaro. Una pratica abominevole di mercimonio che mortifica le donne e che è decisamente contro natura», ha ricordato il senatore azzurro Maurizio Gasparri, augurandosi una rapida calendarizzazione. Non si tratta di leggi in concorrenza: anche alla Camera infatti ci sono testi di Lega e Forza Italia che saranno abbinati alla Pdl Varchi. «Tutto il centrodestra – ha chiarito la deputata di FdI – è d’accordo nel rendere la maternità surrogata reato universale: le diverse proposte sono sovrapponibili».