Urso: “La Russia utilizza i migranti come arma ibrida contro l’Europa. C’è il precedente con gli afghani in Bielorussia”

“Putin ha accettato di utilizzare la moneta cinese. Si è formato un altro mondo, il mondo dello yuan, dei sistemi autoritari all’ombra della moneta cinese, che attuano ad esempio in Africa una politica di sottomissione tramite il debito”. Lo ha sottolineato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando ad Agorà l’incontro di ieri tra Vladimir Punti e Xi Jinping.

Urso e il precedente del 2021: “Putin ha già usato i migranti afghani in Bielorussia”

“Penso poi ai mercenari russi della Wagner in molti Paesi africani. Le due potenze agiscono in modo diverso ma coordinato”, ha aggiunto Urso. “La prova che la Russia usa i migranti l’abbiamo avuta nel settembre del 2021: la Russia trasportò migranti afghani in Bielorussia che poi sono stati sospinti al confine europeo. Quali forze li hanno spinti? Come mai erano lì al confine con l’Europa poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina? La Russia utilizza i migranti come arma ibrida contro l’Europa. Crediamo che questo non accada nel Sahel?”.

“Anche i due governi Conte e il governo Draghi – ha ricordato il ministro di Fratelli d’Italia – hanno aumentato le spese militari senza dirlo, noi lo diciamo perchè i cittadini devono rendersene conto. Lo dobbiamo fare, è un obiettivo che dobbiamo raggiungere nel tempo ed è doveroso, per le nostre libertà”. “Ieri il Parlamento si è espresso in modo chiaro – ha precisato Urso – su quello che è l’impegno dell’Italia a sostegno dell’Ucraina, che è un impegno che riguarda anche le nostre libertà, perchè lì si misura la capacità dell’Occidente di rispondere a un’aggressione militare devastante”.

“L’elettrico non è una religione, ci sono anche altre tecnologie”

Non è mancato un riferimento al dibattito sulle auto “green”. “Anche noi siamo d’accordo al blocco al diesel e alla benzina, non è questo il problema. Vogliamo una neutralità tecnologica: non c’è soltanto l’elettrico, ci sono altre forme e altri strumenti tecnologicamente avanzati che raggiungono gli stessi obiettivi. Utilizziamoli senza paraocchi”.

“L’elettrico è una tecnologia, non è una religione. Si possono utilizzare anche altre forme ecologiche – ha proseguito -: per esempio la Germania chiede i combustibili sintetici. Noi chiediamo: perché non i biocombustibili, cioè quelli che derivano dai prodotti naturali? Cosa c’è di più naturale del biocombustibile che nasce dagli scarti della produzione alimentare? Anche questi devono essere considerati come combustibili verdi e quindi utilizzabili anche nella transizione ecologica”. Se l’Europa non dovesse accogliere queste istanze, conclude Urso, “voteremo contro la direttiva”.