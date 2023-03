Ucraina, l’annuncio di Putin: “Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia”

La Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, parlando di una risposta al Regno Unito per l’invio di armi all’uranio impoverito all’Ucraina. Citato dall’agenzia Ria Novosti, Putin ha detto di aver raggiunto un accordo con Minsk per dispiegare armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso, un dispiegamento che, a detta del presidente russo, non viola l’accordo Start, come dimostrano gli Stati Uniti, che hanno armi nucleari sul territorio degli alleati europei.

Putin annuncia il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia

“Il primo luglio sarà completata la costruzione del deposito di stoccaggio”, ha aggiunto Putin, spiegando che nello specifico in Bielorussia saranno dispiegati dieci aerei che possono portare armi nucleari tattiche. “Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremo armi nucleati tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione”, sono state le parole del presidente russo.

“Risponderemo all’uso delle munizioni all’uranio impoverito”

Ria Novosti ha riportato anche che Putin ha riconosciuto che le munizioni all’uranio impoverito non sono armi di distruzione di massa, ma ha aggiunto che generano polvere radioattiva e sono quindi considerate molto pericolose. “La Russia risponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate”, ha detto Putin, parlando della decisione britannica di inviare questo tipo di munizioni in Ucraina.