Turismo, Santanchè: «In Campania lavoriamo bene». Ma per De Luca serve “Chi l’ha visto?”

Sul Piano per il turismo della Campania “ho già fatto più incontri, stiamo lavorando molto bene con l’assessore regionale: bisogna ricordarsi che siamo una penisola e abbiamo il mare”. Lo dice il ministro del Turismo, Daniela Santanché, parlando a Napoli a margine dell’inaugurazione della Borsa Mediterranea del turismo. “Il Presidente De Luca sarei contenta di incontrarlo, è la quarta volta che vengo a casa sua e non l’ho mai visto, speriamo che la prossima volta ci sia”. “Questa è una fiera importante per il Mediterraneo, per il Turismo, per gli operatori, penso che verrà”, aggiunge la Santanchè riferendosi a De Luca. “C’è l’assessore della Regione Lombardia, venisse il presidente sarebbe un bel segnale. Questa è una fiera che si fa da 26 anni, ha dei numeri molto importanti e soprattutto c’è il Mediterraneo che per noi è un’opportunità straordinaria e unica”.

(ITALPRESS)