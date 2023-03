Treviso, ancora sangue sulle strade, auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni

Una ennesima strage della strada ha insanguinato anche questo weekend. Nella notte, Motta di Livenza (Treviso), due ragazze, Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, sono morte e due giovani sono rimasti feriti a causa dello schianto dell’auto su cui viaggiavano contro un platano. Tra le possibili cause dell’incidente l’alta velocità e forse un tentato sorpasso che avrebbe provocato una prima collisione con la macchina che precedeva la Bmw distrutta nell’impatto mortale.

Treviso, auto contro un albero: muoiono due ragazze di 19 e 17 anni

Una serata tra amici, poi l’epilogo tragico che ha lasciato sull’asfalto due giovani vite. E ora, quattro giovani, che dovevano trascorrere la serata insieme alle due ragazze morte e ai due ragazzi feriti nell’incidente avvenuto la notte scorsa in provincia di Treviso, vengono sentiti in queste ore dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti. I quattro viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen. L’incidente si è verificato in Via Sant’Antonino, all’altezza del civico 47. Lì si è fermata il viaggio per il ritorno a casa: lì sono morte una ragazza di 19 anni di origini greche residente a Ponte di Piave (Treviso), e una 17enne di Oderzo. E sempre lì sono rimasti gravemente feriti un 19enne del pordenonese – condotto in ospedale a Treviso –. E un 18enne che i soccorritori hanno trasportato da Motta di Livenza in ospedale a Mestre.

Nello schianto dell’auto contro un albero sono rimasti feriti anche altri due giovani nella vettura

Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani erano a bordo di una Bmw 420, condotta dal pordenonese rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamento, mentre circolava in Via Sant’Antonino, da Motta di Livenza verso Gorgo al Monticano, è fuoriuscita dalla sede stradale, andando a impattare contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per soccorsi e i rilievi. Ma da quanto risulta in base alle prime ricostruzioni degli inquirenti al lavoro sul caso, sembra che la velocità elevata e, forse, un tentativo di sorpasso, potrebbero essere le cause all’origine dell’impatto mortale.

Alta velocità e un sorpasso tra le possibili cause dell’incidente

Fatale inoltre potrebbe essere stato l’urto con un’automobile, una Polo, che precedeva la Bmw 420. La Polo, secondo indiscrezioni, risulterebbe infatti danneggiata verosimilmente a causa del contatto con la Bmw. Dagli accertamenti sembra che entrambi i mezzi procedessero ad una velocità molto elevata. I carabinieri hanno sentito i quattro presenti all’interno della Polo, stando a quanto emerso amici delle vittime. E tutti diretti verso una stessa zona per trascorrere la serata…