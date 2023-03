Travaglio all’attacco di Schlein, imbruttita e col naso adunco. Mentana s’indigna, la sinistra tace

La satira, si sa, quando è fatta da sinistra, non è mai offensiva o maschilista, tantomeno razzista, è divertente, mica come quella di destra… Per questo sul disegno apparso oggi sul “Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio, a corredo di un ritratto velenoso di Elly Schlein, non sentirete polemiche e indignazioni del Pd o dei partitini che gli ruotano attorno. Anche se quel disegno della Schlein perfino al giornale diretto da Enrico Mentana, Open, è apparso malizioso, con riferimento ai canoni fisici degli ebrei.

Travaglio, la Schlein e il naso “adunco” che indigna Mentana

“Si tratta forse di uno sfortunato incidente, nel giorno in cui per tradizione il giornale non è direttamente visionato dal direttore Travaglio, ma la caricatura a tutta pagina che accompagna l’articolo biografico su Elly Schlein sembra copiata da un giornale tedesco di novant’anni fa. L’illustrazione pubblicata su il Fatto Quotidiano è opera di Francesco Federighi e la didascalia che l’accompagna ci ricorda che Elly ‘è figlia di Melvin Schlein, americano, ebreo ashkenazita’…”, scrive Open. Sfortunato incidente, non il primo per “Il Fatto” di Travaglio, che sulla satira “body shaming” e pecoreccia, spesso indugia, come in passato per la Boschi e per la Meloni.

Gli haters della nuova leader del Pd sono anche sui giornali?

E’ chiaro che Travaglio, “house organ” tacito del M5S di Conte, teme l’ascesa della nuova segretaria del Pd, non a caso, caricatura a parte, anche il ritratto è cattivello ma questo ci sta, è giornalismo. L’imbruttimento e il naso “ebraico”, come sottolinea ancora Open di Mentana, molto meno: “E guardandola non può che tornare in mente quando la segretaria del Partito Democratico si lamentò degli insulti al suo naso. In un’intervista rilasciata a Tpi Schlein parlò di un esercito di haters e disse che il suo naso è diventato due cose insieme: prima un simbolo e subito dopo un bersaglio…”. Come sul Fatto Quotidiano.