Torino, sequestrati quasi tre chili di droga shaboo: in manette una coppia di cinesi

A Torino è stata arrestata una coppia di cinesi per detenzione di 2,7 chilogrammi di metanfetamina – shaboo, oltre a 100 grammi di hashish. La droga era stata spedita via corriere dagli Stati Uniti d’America in due diversi pacchi. L’anomalia era rappresentata dalla discrepanza tra il contenuto, apparati musicali di scarso valore, e l’elevato costo invece sostenuto per le spedizioni. Il primo sequestro da 650 grammi è avvenuto tramite una “consegna controllata” nel luogo indicato sulla bolla di accompagnamento, in zona Barriera di Milano. Durante la successiva perquisizione veniva scoperto un vero e proprio laboratorio, utilizzato dagli arrestati per pesare, preparare e confezionare le dosi, tanto che all’interno dell’abitazione-laboratorio venivano sequestrati ulteriori 250 grammi di stupefacenti. Successivamente veniva intercettato un altro pacco da 1,8 chili. Diffusasi rapidamente nei paesi asiatici quali Thailandia, Filippine e Cina, lo shaboo ha effetti devastanti e viene venduta al dettaglio ad un prezzo che si aggira intorno ai 50 euro a dose, per un controvalore di 1,5 milioni di euro. (ITALPRESS)