Teschio e ossa umani scoperti nel centro di Roma. E alla Bufalotta spunta un corpo sventrato dai cinghiali

Un teschio e delle ossa umane sono stati trovati sotterrati a tre metri di profondità questa mattina in via Isonzo, a Roma, a poche centinaia di metri dal Colosseo. A rinvenire i resti sono stati alcuni operai che stavano svolgendo lavori alle tubature. Sul posto gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi. Da una prima analisi sembra non si tratti di ossa recenti ma saranno poi le analisi a chiarire a quando risalgono. Due giorni fa un altro inquietante ritrovamento di teschio e ossa, a Roma, si era verificato in una zona più periferica, a est, nel quartiere della Bufalotta.

Teschio e ossa a Roma, un “giallo” anche alla Bufalotta

Due giorni fa un teschio e alcune ossa erano state ritrovate in un appezzamento di terra al fianco del bosco della Marcigliana, in via della Bufalotta. Oltre al teschio umano, erano stati rinvenuti un pezzo di femore e brandelli di vestiti. Secondo un articolo del Messaggero, una delle prime ipotesi degli inquirenti “è che i resti possano appartenere a un clochard o a un tossicodipendente e che possano essere stati trascinati nel terreno da branchi di cinghiali che li hanno prelevati altrove, per poi sbranarli”. A poco più di 80 metri dal luogo del rinvenimento si trova una tenda in cui dormono degli stranieri. Un accampamento che, fino a pochi anni fa, si estendeva fino al terreno privato. Un vero e proprio villaggio abusivo su cui da tempo piovono le denunce di Fratelli d’Italia. Secondo Manuel Bartolomeo, capogrupponel III Municipio, “i cittadini di questa parte di Roma sono terrorizzati, firse è ora di rimettere mano al sistema di controllo del territorio”.