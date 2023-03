Sud, Fitto: “Ruolo centrale non solo per il nostro Paese, è hub naturale nel Mediterraneo”

Il Mezzogiorno può avere “un ruolo centrale, non solo nel nostro Paese ma anche a livello europeo e a livello mediterraneo. Il Sud è un hub naturale nel contesto del Mediterraneo, quindi penso che sia una grande opportunità e il governo sta lavorando da tempo in questa direzione”. Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti del Ponte sullo Stretto, a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli. “Appena insediato – ha aggiunto il Ministro – uno dei punti centrali che il presidente Meloni ha indicato è quello del cosiddetto piano Mattei a livello generale, e il lavoro che stiamo portando avanti è quello di una riorganizzazione dell’utilizzo delle risorse del Pnrr e della coesione per avere questa visione complessiva e dare risposte strutturali a quest’area del Paese”.

(ITALPRESS)